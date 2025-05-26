В Будапеште запретили марш против гомофобии, сославшись на Конституцию

Полиция Будапешта запретила проведение 1 июня марша против гомофобии и трансфобии, сославшись на принятые поправки к Основному закону, где предусмотрена защита детей от "гей-пропаганды".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Марш 1 июня против трансфобии и гомофобии на проспекте Андраши должны были организовать несколько общественных организаций, в частности Amnesty International Hungary, Венгерский Хельсинкский комитет и Общество за гражданские свободы (TASZ).

Однако венгерская полиция запретила марш. В обосновании решения она ссылается на пятнадцатую поправку к Основному закону, которая вступила в силу 15 апреля.

Поправка утверждает, что "защита прав детей" может оправдать ограничение свободы собраний – речь идет прежде всего о мероприятиях, которые организуют представители ЛГБТК+.

Решение полиции Будапешта не может быть обжаловано.

18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, пропагандирующие "гомосексуализм" и "смену пола".

Этот шаг вписывается в анти-ЛГБТИ-политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии "Фидес". Однако подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.