ЗМІ: єврокомісарів попросили не їхати на заборонений прайд у Будапешті

Офіс президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн порекомендував своїй команді комісарів уникнути відвідування прайду в Будапешті наступного місяця, щоб не "провокувати" уряд Віктора Орбана.

Про це повідомили Euractiv кілька джерел, передає "Європейська правда".

Офіс президента Єврокомісії тихо поінформував інших членів комісії про те, що вони не повинні їхати на Будапештський прайд, найбільший ЛГБТК-захід в Угорщині, 28 червня.

Організатори планують провести захід, незважаючи на те, що в середині березня угорський парламент прийняв закон, який забороняє проведення прайдів. Закон також дозволяє владі використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації людей, які організовують або відвідують такі заходи.

"Кабінет Урсули фон дер Ляєн чітко дав зрозуміти, що не хоче бачити нікого на прайді. Комісари не хочуть втручатися і створювати внутрішню напруженість", – повідомило джерело, знайоме з дискусіями.

"Причина в тому, що ми не повинні провокувати Віктора Орбана на його власній території", – додало друге джерело.

У Єврокомісії також побоюються, що будь-який візит може бути використаний урядом Орбана як зброя, що в кінцевому підсумку може виявитися контрпродуктивним.

"Аргумент полягає в тому, що угорський уряд може розкрутити це, сказавши: "Подивіться, знову відірвані від життя брюссельські еліти приїжджають сюди, щоб дати моральні уроки", – сказав другий співрозмовник.

Представник Комісії заявив, що фон дер Ляєн "твердо" виступає за "Союз рівності", і сказав, що нова стратегія рівності ЛГБТІК буде представлена пізніше цього року. Вони додали, що поки що не можуть підтвердити розклад засідань комісарів на кінець червня.

Однак вони не відповіли на питання, чи підтримала фон дер Ляєн своїх комісарів не відвідувати Будапештський прайд, чи заохочувала їх до цього.

У розмові з Euractiv на умовах анонімності один з правоцентристських єврокомісарів сказав, що фон дер Ляєн не зверталася до них безпосередньо з цього приводу, але пояснив її крок "ефектом Трампа".

"Я позитивно здивований, що вона це зробила, але мала б зробити це вже давно", – сказав єврокомісар.

Представництво Єврокомісії в Будапешті заявило, що не отримало жодного підтвердження планів єврокомісарів приїхати до Угорщини на червневий марш, однак кілька депутатів Європарламенту і представники урядів країн ЄС заявили, що вони будуть там.

Як повідомлялося, нижня палата парламенту Нідерландів хоче, щоб члени кабінету міністрів взяли участь у прайді в столиці Угорщини Будапешті наприкінці наступного місяця, який заборонили.

У березні угорський парламент прийняв закон про заборону щорічного прайду в Будапешті. Це вписується в анти-ЛГБТІ-політику прем'єр-міністра Віктора Орбана та його партії "Фідес". Однак підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.