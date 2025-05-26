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Міністр оборони Латвії: Україна отримає ще 1500 латвійських дронів

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Новини — Понеділок, 26 травня 2025, 19:41 — Олег Павлюк

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відзвітував про відправлення в Україну ще однієї партії у 1500 дронів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Спрудс зазначив, що Україна отримає ще 1500 бойових дронів від Латвії, не уточнивши конкретних строків їхнього відправлення.

"Дві латвійські компанії в межах міжнародної коаліції з виробництва дронів у першому півріччі поставлять 12 000 дронів", – анонсував він.

Латвія, яка разом із Великою Британією очолює "коаліцію дронів" у межах Контактної групи з питань оборони України, регулярно звітує про відправлення безпілотників Силам оборони.

У березні "коаліція дронів" виділила 20 млн євро для того, щоб закупити розвідувальні дрони тактичного рівня для України.

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