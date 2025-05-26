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Министр обороны Латвии: Украина получит еще 1500 латвийских дронов

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Новости — Понедельник, 26 мая 2025, 19:41 — Олег Павлюк

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отчитался об отправке в Украину еще одной партии в 1500 дронов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Х.

Спрудс отметил, что Украина получит еще 1500 боевых дронов от Латвии, не уточнив конкретных сроков их отправки.

"Две латвийские компании в рамках международной коалиции по производству дронов в первом полугодии поставят 12 000 дронов", – анонсировал он.

Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет "коалицию дронов" в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, регулярно отчитывается об отправке беспилотников Силам обороны.

В марте "коалиция дронов" выделила 20 млн евро для закупки разведывательных дронов тактического уровня для Украины.

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