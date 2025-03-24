"Коаліція дронів" виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БПЛА
"Коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Європейська правда".
Як проінформували у Міністерстві оборони, поставка техніки очікується впродовж трьох місяців.
Черногоренко розповіла, що завдяки цим дронам військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів.
Як відомо, "коаліцію дронів" сформували у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", цю ідею запропонувала Латвія.
Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи. Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.
У липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.
З початку цього року очікувалось, що учасники "коаліції дронів" почнуть масове постачання Україні безпілотників різних типів.