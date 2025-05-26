У Ліверпулі авто наїхало на людей під час святкування футбольних фанатів

У місті Ліверпуль ввечері в понеділок автомобіль наїхав на людей неподалік місця, де фанати місцевого футбольного клубу відзначали перемогу в Премʼєр-лізі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент у Ліверпулі стався близько 18:00 за місцевим часом. Згідно зі свідченнями очевидців, автомобіль наїхав на групу людей на Вотер-стрит.

У цей час неподалік тисячі вболівальників "Ліверпуля" вишикувалися вздовж вулиць міста, щоб відсвяткувати перемогу клубу в Чемпіонаті Англії з футболу.

Фото: Reuters

Правоохоронці пізніше повідомили про арешт водія автомобіля, який одразу після наїзду зупинився.

Рятувальники слідом за поліцією підтвердили інцидент і заявили, що їхнім пріоритетом "є забезпечення людей необхідною медичною допомогою якомога швидше.

Водночас офіційної інформації про кількість постраждалих у результаті наїзду авто немає. Але очевидець розповів The Telegraph, що нарахував принаймні 17 людей, яким надали допомогу.

Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер заявив про "жахливі кадри" з Ліверпуля і подякував поліції та рятувальникам за швидке реагування на надзвичайну подію.

Нагадаємо, на початку травня на людей у центрі міста Штутгарт, що на півдні Німеччини, наїхав автомобіль – постраждали загалом восьмеро людей, одна жінка пізніше загинула.