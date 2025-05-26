В Ливерпуле автомобиль наехал на людей во время празднования футбольных фанатов

В городе Ливерпуль вечером в понедельник автомобиль наехал на людей недалеко от места, где фанаты местного футбольного клуба отмечали победу в Премьер-лиге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Инцидент в Ливерпуле произошел около 18:00 по местному времени. По свидетельствам очевидцев, автомобиль наехал на группу людей на Уотер-стрит.

В это время неподалеку тысячи болельщиков "Ливерпуля" выстроились вдоль улиц города, чтобы отпраздновать победу клуба в Чемпионате Англии по футболу.

Фото: Reuters

Правоохранители позже сообщили об аресте водителя автомобиля, который сразу после наезда остановился.

Спасатели вслед за полицией подтвердили инцидент и заявили, что их приоритетом "является обеспечение людей необходимой медицинской помощью как можно быстрее.

В то же время официальной информации о количестве пострадавших в результате наезда автомобиля нет. Но очевидец рассказал The Telegraph, что насчитал по меньшей мере 17 человек, которым оказали помощь.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о "ужасных кадрах" из Ливерпуля и поблагодарил полицию и спасателей за быстрое реагирование на чрезвычайное происшествие.

Напомним, в начале мая на людей в центре города Штутгарт на юге Германии наехал автомобиль – пострадали в общей сложности восемь человек, одна женщина позже скончалась.