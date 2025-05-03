Наїзд авто на натовп у Штутгарті: один загиблий, сім поранених

У результаті наїзду автомобіля на людей у центрі міста Штутгарт, що на півдні Німеччини, ввечері 2 травня постраждали загалом восьмеро людей, одна жінка пізніше загинула.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як заявили пізно ввечері у пʼятницю в прокуратурі та поліції Штутгарта, щонайменше вісім людей у результаті інциденту отримали поранення, троє з них важкі.

Пізніше правоохоронці повідомили, що 46-річна жінка померла від отриманих травм.

За даними органів охорони здоровʼя Штутгарта, серед постраждалих – п'ятеро дітей.

Нагадаємо, інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом у центрі Штутгарта. Автомобіль Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая.

У поліції вважають, що наїзд не був цілеспрямованим, і кваліфікували інцидент як дорожньо-транспортну пригоду. Водія Mercedes, 42-річного чоловіка, затримали та допитали.