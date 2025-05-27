У Румунії одіозний Джорджеску заявив, що йде з політики

У Румунії скандальний ультраправий політик Келін Джорджеску оголосив, що відходить від політичного життя і вирішив зберегти "нейтральну і рівновіддалену позицію, без політичної приналежності".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Колишній кандидат у президенти заявив, що відтепер він вирішив бути "пасивним спостерігачем громадського та суспільного життя" і хоче зосередити свою увагу та енергію на своїй родині.

"Світ втомився від конфліктів, воєн, поспіху, насильства і надлишку політики. У Румунії перебільшена політична боротьба призвела до деполітизації. Коли увага людей зосереджена на політичній боротьбі, яка не має відношення до добробуту суспільства, це означає, що люди професій, які мають важливе значення для добробуту країни, залишаються на узбіччі. Таким чином, країна бідніє. Професіоналізм будує країну, а політика її послаблює. Сьогодні політика, здається, заповнила весь простір", – сказав Джорджеску у відеозверненні, розміщеному на YouTube-каналі Realitatea Plus.

Він подякував тим, хто його підтримував, а також тим, хто був проти нього.

Екскандидат у президенти підкреслив, що його вихід з політичного процесу є особистим вибором.

"Вибори 2025 року на посаду президента Румунії завершилися. Разом з цим, я вирішив припинити свою активну участь у політичному процесі, вважаючи, що цей етап сувереністичного руху завершився з моєї точки зору. Хочу підкреслити, що цей вибір є особистим і не передбачає жодного осуду тих, хто продовжує підтримувати цю справу", – заявив Джорджеску.

Він додав, що не приєднається до жодної партії і не буде створювати нову. Він також зазначив, що залишиться "поза будь-якою партійною структурою".

Нагадаємо, Джорджеску перебуває під слідством за низкою звинувачень, з яких найсерйозніші – дії, спрямовані проти конституційного ладу.

Йому заборонили брати участь у повторних виборах президента, що відбулися у травні. У зв’язку з цим Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил, однак у другому турі він програв проєвропейському меру Бухареста Нікушору Дану.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії. Тоді, несподівано для всіх, найбільшу кількість голосів отримав Келін Джорджеску.