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В Румынии одиозный Джорджеску заявил, что уходит из политики

Новости — Вторник, 27 мая 2025, 07:48 — Иванна Костина

В Румынии скандальный ультраправый политики Келин Джорджеску объявил, что отходит от политической жизни и решил сохранить "нейтральную и равноудаленную позицию, без политической принадлежности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Бывший кандидат в президенты заявил, что отныне он решил быть "пассивным наблюдателем общественной и общественной жизни" и хочет сосредоточить свое внимание и энергию на своей семье.

"Мир устал от конфликтов, войн, спешки, насилия и избытка политики. В Румынии преувеличенная политическая борьба привела к деполитизации. Когда внимание людей сосредоточено на политической борьбе, которая не имеет отношения к благосостоянию общества, это означает, что люди профессий, которые имеют важное значение для благосостояния страны, остаются на обочине. Таким образом, страна беднеет. Профессионализм строит страну, а политика ее ослабляет. Сегодня политика, кажется, заполнила все пространство", – сказал Джорджеску в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Realitatea Plus.

Он поблагодарил тех, кто его поддерживал, а также тех, кто был против него.

Экс-кандидат в президенты подчеркнул, что его выход из политического процесса является личным выбором.

"Выборы 2025 года на пост президента Румынии завершились. Вместе с этим, я решил прекратить свое активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистического движения завершился с моей точки зрения. Хочу подчеркнуть, что этот выбор является личным и не предполагает никакого осуждения тех, кто продолжает поддерживать это дело", – заявил Джорджеску.

Он добавил, что не присоединится ни к одной партии и не будет создавать новую. Он также отметил, что останется "вне любой партийной структуры".

Напомним, Джорджеску находится под следствием по ряду обвинений, из которых самые серьезные – действия, направленные против конституционного строя.

Ему запретили участвовать в повторных выборах президента, состоявшихся в мае. В связи с этим Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил, однако во втором туре он проиграл проевропейскому мэру Бухареста Никушору Дану.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России. Тогда, неожиданно для всех, наибольшее количество голосов получил Келин Джорджеску.

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Румыния
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