У коаліції закликали главу МЗС Німеччини переконати США і далі підтримувати Україну

Політики з керівних ХДС/ХСС та СДПН закликають міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля лобіювати у Вашингтоні більшу підтримку України напередодні його візиту до США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Депутат від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Вадефуль має дати США сигнал, що "ми, європейці, хочемо і будемо брати на себе більшу відповідальність за безпеку". За його словами, це бажання поєднується з очікуванням того, що "США будуть віддані своїй трансатлантичній орієнтації, підтримуючи Україну".

"США повинні відмовитися від своєї позірної ролі нейтрального посередника між Україною і Путіним. Європа і США повинні дати зрозуміти, що Україна має майбутнє в євроатлантичній структурі безпеки" – наголосив Адіс Ахметович, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції СДПН.

За його словами, інавгураційний візит Вадефуля до свого американського колеги Рубіо "має бути насамперед про те, щоб утримати США на борту в підтримці України і посиленні санкцій проти Росії".

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає що останні масовані повітряні удари РФ по Україні є також образою американського президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Він також заявив, що Владімір Путін "просто збожеволів" обстрілювати українські міста просто "в середині переговорів".