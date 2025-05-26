Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вважає що останні масовані повітряні удари РФ по Україні є також образою американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав в ефірі програми ARD "Репортаж з Берліна", передає "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Путін топче права людини, що також є образою для президента США Дональда Трампа", – заявив Вадефуль.

За його словами, Трамп дуже старанно намагався посадити Путіна за стіл переговорів – "і ось така реакція".

Вадефуль продовжив, що це свідчить про те, що Путін не хоче миру: "Він хоче продовжувати війну, і ми не можемо йому цього дозволити". Тому готуються подальші санкції, які будуть прийняті в європейських рамках.

"Буде чітка реакція з боку Заходу, і я думаю, що також з боку Сполучених Штатів Америки", – зазначив він.

Вадефуль підкреслив: "Ми всі повинні реагувати рішуче". Міжнародна спільнота, політичний Захід не може з цим миритися. США, як і європейці, в змозі відповісти рішуче, зазначив він.

Президент США Дональд Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Він також заявив, що Владімір Путін "просто збожеволів" обстрілювати українські міста просто "в середині переговорів".