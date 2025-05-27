В коалиции призвали главу МИД Германии убедить США и дальше поддерживать Украину

Политики из правящих ХДС/ХСС и СДПГ призывают министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля лоббировать в Вашингтоне большую поддержку Украины накануне его визита в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Вадефуль должен дать США сигнал, что "мы, европейцы, хотим и будем брать на себя большую ответственность за безопасность". По его словам, это желание сочетается с ожиданием того, что "США будут преданы своей трансатлантической ориентации, поддерживая Украину".

"США должны отказаться от своей мнимой роли нейтрального посредника между Украиной и Путиным. Европа и США должны дать понять, что Украина имеет будущее в евроатлантической структуре безопасности", – отметил Адис Ахметович, представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции СДПГ.

По его словам, инаугурационный визит Вадефуля к своему американскому коллеге Рубио "должен быть прежде всего о том, чтобы удержать США на борту в поддержке Украины и усилении санкций против России".

Как сообщалось, глава МИД Германии Иоганн Вадефуль считает что последние массированные воздушные удары РФ по Украине являются также оскорблением американского президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Он также заявил, что Владимир Путин "просто сошел с ума" обстреливать украинские города просто "в середине переговоров".