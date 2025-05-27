У ЄС почали розслідування щодо 4 платформ, зокрема Pornhub, щодо контролю віку користувачів

Єврокомісія почала розслідування щодо чотирьох порносайтів, серед яких Pornhub, з приводу дотримання ними вимоги про перевірку віку користувачів, як передбачає Акт про цифрові послуги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 27 травня оголосили у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо можливих порушень Акту про цифрові послуги платформами Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos – зокрема щодо того, наскільки їхні процедури перевірки віку користувача відповідають вимогам щодо обмеження доступу неповнолітніх.

Паралельно країни члени скоординовано проведуть перевірку щодо менших подібних сервісів (які не підпадають під прямий контроль Єврокомісії).

Під час попередньої перевірки ЄК з’ясувала, що згадані платформи не мають достатніх заходів для забезпечення високого рівня приватності та запобігання реєстрації неповнолітніх користувачів.

Одночасно Єврокомісія встановила, що платформа Stripchat все ж не підпадає під критерії "дуже великої онлайн-платформи" – кількість користувачів виявилась меншою, ніж під час перших оцінок. Це означає, що надалі їй не потрібно буде виконувати розширений перелік вимог, що висуваються до платформ з таким статусом.

Минулого року Pornhub і Xvideos спробували оскаржити у Суді ЄС нові правила ЄС про модерування онлайн-контенту на платформах із великим охопленням.

Акт про цифрові послуги, що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів, набув чинності восени 2023 року.