Два порносайти судяться з ЄС через нові правила регулювання контенту

Порносайти Pornhub і Xvideos подали до Суду Європейського Союзу, оскаржуючи нові правила ЄС про модерування онлайн-контенту на платформах із великим охопленням, передбачені Актом про цифрові послуги (DSA).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Pornhub оскаржує статус "дуже великої онлайн-платформи", який передбачає додаткові обмеження щодо регулювання контенту, і разом із Xvideos хоче призупинити дію правила, яке вимагає створення детальної публічної бібліотеки реклами, що розміщується на платформах.

Також позов до ЄС подав інший порносайт – Stripchat, але невідомо, який саме закон ЄС компанія оскаржує.

У грудні 2023 року Європейська комісія визначила ці три порносайти як "дуже великі онлайн-платформи" відповідно до Акту про цифрові послуги – тому що їх щомісяця в середньому відвідують понад 45 мільйонів жителів ЄС.

На такі платформи накладаються додаткові зобов'язання по боротьбі з незаконним і шкідливим контентом, зокрема потенційне впровадження механізмів блокування доступу неповнолітніх до свого сайту.

Порносайти також мають до 20 квітня надати детальні плани щодо того, як вони обмежують основні ризики, такі як насильство над жінками та захист неповнолітніх. Порушення нового закону може призвести до штрафів у розмірі до 6% від світового обороту компанії.

Акт про цифрові послуги, що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів, набув чинності восени 2023 року.