В ЕС начали расследование по 4 платформам, в частности Pornhub, о контроле возраста пользователей

Еврокомиссия начала расследование в отношении четырех порносайтов, среди которых Pornhub, по поводу соблюдения ими требования о проверке возраста пользователей, как предусматривает Акт о цифровых услугах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 27 мая объявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Еврокомиссия официально начала расследование возможных нарушений Акта о цифровых услугах платформами Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos – в частности, относительно того, насколько их процедуры проверки возраста пользователя соответствуют требованиям по ограничению доступа несовершеннолетних.

Параллельно страны-члены скоординировано проведут проверку в отношении меньших подобных сервисов (которые не подпадают под прямой контроль Еврокомиссии).

Во время предварительной проверки ЕК выяснила, что упомянутые платформы не имеют достаточных мер для обеспечения высокого уровня приватности и предотвращения регистрации несовершеннолетних пользователей.

Одновременно Еврокомиссия установила, что платформа Stripchat все же не подпадает под критерии "очень большой онлайн-платформы" – количество пользователей оказалось меньше, чем во время первых оценок. Это означает, что в дальнейшем ей не нужно будет выполнять расширенный перечень требований, выдвигаемых к платформам с таким статусом.

В прошлом году Pornhub и Xvideos попытались обжаловать в Суде ЕС новые правила ЕС о модерировании онлайн-контента на платформах с большим охватом.

Акт о цифровых услугах, вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей, вступил в силу осенью 2023 года.