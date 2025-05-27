У Литві кажуть, що майбутні навчання РФ та Білорусі "не загрозливіші, ніж були у 2021-му"

Глава Генерального штабу Збройних сил Литви Ремігіюс Балтренас заявив, що російсько-білоруські масштабні спільні військові навчання "Запад", заплановані на цю осінь, не будуть "більшими або загрозливішими", ніж чотири роки тому.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Балтренас заявив, що Росія та Білорусь "досі мають ворожі наміри", проте Литва бачить, що цьогорічний "Запад" "не більший і не загрозливіший, ніж був у 2021 році".

За його словами, як свідчать публічні заяви, у цих навчаннях візьмуть участь 13 тисяч військовослужбовців.

"З огляду на ситуацію в Україні, Росія і Білорусь просто не можуть дозволити собі навчання у більшому масштабі – це фізично неможливо. Росіяни завжди занижують цифри щодо кількості учасників навчань, але коли все підсумовуєш, то цифри все одно зростають", – зауважив глава Генштабу Литви.

Водночас він наголосив, що ситуація контролюється розвідкою НАТО та Литви.

"Системи раннього попередження працюють, і наразі ми не очікуємо жодних сюрпризів", – додав він.

РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Однак ці навчання завжди викликають побоювання в офіційних осіб країн, що межують з Росією і Білоруссю, з приводу можливих ненавмисних інцидентів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти під час таких навчань.

А нещодавно стало відомо, Польща проведе власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад", які відбудуться у вересні.