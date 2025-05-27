В Литве говорят, что предстоящие учения РФ и Беларуси "не более угрожающие, чем в 2021-м"

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас заявил, что российско-белорусские масштабные совместные военные учения "Запад", запланированные на эту осень, не будут "больше или более угрожающими", чем четыре года назад.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Балтренас заявил, что Россия и Беларусь "до сих пор имеют враждебные намерения", однако Литва видит, что нынешние учения "Запад" "не более крупные и не более угрожающие, чем были в 2021 году".

По его словам, как свидетельствуют публичные заявления, в этих учениях примут участие 13 тысяч военнослужащих.

"Учитывая ситуацию в Украине, Россия и Беларусь просто не могут позволить себе учения в большем масштабе – это физически невозможно. Россияне всегда занижают цифры по количеству участников учений, но когда все суммируешь, то цифры все равно растут", – отметил глава Генштаба Литвы.

В то же время он отметил, что ситуация контролируется разведкой НАТО и Литвы.

"Системы раннего предупреждения работают, и пока мы не ожидаем никаких сюрпризов", – добавил он.

РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты во время таких учений.

А недавно стало известно, Польша проведет собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад", которые состоятся в сентябре.