Польща підготувала відповідь на масштабні військові навчання Росії та Білорусі

Польща проведе власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад", які відбудуться у вересні.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі TVN24, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, попередні навчання "Запад" передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну, тож нинішні маневри не можуть залишитися без реакції.

Томчик повідомив, що Польща планує організувати власні військові навчання за участі підрозділів НАТО.

"Це буде відповідь, співмірна масштабам застосування російських та білоруських сил", – наголосив він.

"Ми маємо продемонструвати силу та єдність", – підкреслив заступник міністра оборони Польщі.

Нагадаємо, раніше у Литві заявили, що НАТО не вважає навчання РФ та Білорусі "Запад" загрозою.

Водночас у Литві на травень призначили військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.