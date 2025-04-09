Литва відреагувала на заплановані спільні військові навчання РФ та Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував плани РФ та Білорусі провести у вересні спільні військові навчання "Запад", наголосивши, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи майбутні маневри, Будріс зазначив, що через різноманітну військову активність "ймовірність того, що щось буде порушено, зростає".

"Тут посил також усім гранично зрозумілий – Литва або інші країни Балтії... обов'язково швидко відреагують на будь-які ситуації, і ми точно не витрачатимемо кілька тижнів на створення робочої групи, оцінку і написання якихось висновків або рекомендацій. Ми діятимемо негайно, і ми до цього готові", – додав він.

За словами міністра, на територію НАТО неодноразово падали безпілотники або ракети, мали місце й інші порушення.

Він також нагадав про попередні інциденти, коли на території Литви зазнав аварії російський винищувач, а вертоліт перетнув державний кордон.

Будріс також підкреслив, що здійснюватиметься контроль за підготовкою до навчань, а також за загальним сценарієм навчань.

Він наголосив, що НАТО має дзеркально відреагувати на збільшення чисельності російських і білоруських військ під час навчань.

"Ми будемо стежити за всім цим і реагувати. Не тільки привертати увагу інших, а й реагувати на збільшення чисельності військ у регіоні, якщо таке буде. НАТО має зробити те саме дзеркально... щоб Росія не створювала собі сприятливих умов для будь-яких опортуністичних дій", – сказав він.

РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Однак ці навчання завжди викликають побоювання в офіційних осіб країн, що межують з Росією і Білоруссю, з приводу можливих ненавмисних інцидентів.

Тим часом у німецькому Гамбурзі восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.

А в Румунії повідомляють про затримки з ремонтом доріг, необхідних для навчань НАТО.