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Зустріч ПА НАТО у США "дистанціювали" від війни РФ проти України – депутат

Новини — Вівторок, 27 травня 2025, 15:18 — Марія Ємець

Зустріч Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні позначилася набагато меншою увагою до війни РФ проти України, ніж в попередні рази за останні три роки, та більш прохолодним ставленням з боку американської делегації до українських колег.

Про це розповів у своєму Facebook голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише "Європейська правда".

Чернєв розповів, що має "неоднозначне" враження від сесії Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні, що завершує роботу, і він "з таким за останні три роки зіткнувся вперше".

За його словами, хоча про Україну було багато згадок та окремі доповіді, в цілому акценти зустрічі намагалися змістити з російсько-української війни на події 30-річної давнини – підписання Дейтонських угод, якими завершилася війна в Боснії та Герцеговині.

Також Чернєв розповів, що зустріч з американською делегацією виявилась "не такою теплою, як завжди" – що дуже контрастувало з "абсолютною підтримкою від європейців" у кулуарах. 

"Європейці, до речі, також дивувались розставленим акцентам цієї сесії ПА НАТО приймаючою стороною", – зазначив голова української делегації. 

Водночас Єгор Чернєв заявив, що делегація дуже задоволена фінальною декларацією ПА НАТО – де, зокрема, відкинули ультиматум Кремля про те, щоб Україна не могла стати членом Альянсу. 

"У підсумку все ж можу назвати цю сесію дуже вдалою. Європейці категорично за нас, з американцями будемо працювати", – підсумував він. 

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

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Україна-НАТО
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