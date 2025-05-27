Українська делегація задоволена декларацією Парламентської асамблеї НАТО, яку схвалили у Дейтоні

Українська сторона вважає "дуже сильною" фінальну декларацію, яку схвалили на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Дейтоні.

Про це розповів у своєму Facebook голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише "Європейська правда".

За його словами, завдяки об’єднаній підтримці європейських делегацій на сесії ПА НАТО у Дейтоні вдалось ухвалити дуже сильну фінальну декларацію щодо війни РФ проти України.

"Асамблея відкинула ультиматум Путіна щодо відмови Україні у членстві та закликала уряди прискорити та поглибити співпрацю для наближення нашого вступу", – зазначив Чернєв.

Крім того, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн збільшити військову допомогу Україні, посилити санкції проти тіньового флоту РФ та її енергетичного, металургійного та банківського секторів, а також допомогти з фінансуванням українського ВПК.

"Нашій делегації також вдалося протиснути важливий пункт із закликом запросити Україну до участі у саміті НАТО у Гаазі та провести Раду Україна-НАТО на рівні голів держав та урядів.

Я особисто запитав генсека НАТО Марка Рютте, чи готовий він виконати цей пункт декларації, на що він відповів, що працюватиме над цим питанням з нашим керівництвом", – зазначив депутат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання, що члени НАТО посилять тиск на Росію після кількох днів інтенсивних повітряних атак проти України.

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.