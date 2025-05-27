Встреча Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне была отмечена гораздо меньшим вниманием к войне РФ против Украины, чем в предыдущие разы за последние три года, и более прохладным отношением со стороны американской делегации к украинским коллегам.

Об этом рассказал в своем Facebook глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, пишет "Европейская правда".

Чернев рассказал, что у него осталось "неоднозначное" впечатление от сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне, которая завершает работу, и он "с таким за последние три года столкнулся впервые".

По его словам, хотя об Украине было много упоминаний и отдельные доклады, в целом акценты встречи пытались сместить с российско-украинской войны на события 30-летней давности – подписание Дейтонских соглашений, которыми завершилась война в Боснии и Герцеговине.

Также Чернев рассказал, что встреча с американской делегацией оказалась "не такой теплой, как всегда" – что очень контрастировало с "абсолютной поддержкой от европейцев" в кулуарах.

"Европейцы, кстати, также удивлялись расставленным акцентам этой сессии ПА НАТО принимающей стороной", – отметил глава украинской делегации.

В то же время Егор Чернев заявил, что делегация очень довольна финальной декларацией ПА НАТО – где, в частности, отвергли ультиматум Кремля о том, чтобы Украина не могла стать членом Альянса.

"В итоге все же могу назвать эту сессию очень удачной. Европейцы категорически за нас, с американцами будем работать", – подытожил он.

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

Также СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.