Польща заявила, що домовилась зі США про спільні оборонні підприємства

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до США обговорив із очільником Пентагону Пітом Гегсетом створення спільних американсько-польських оборонних компаній.

Про це Косіняк-Камиш сказав журналістам за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Делегація Міністерства оборони Польщі зустрілася в Пентагоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Після зустрічі очільник польського оборонного відомства розповів, що одним із найважливіших пунктів розмови було створення польсько-американських компаній, які зможуть інвестувати і виробляти в Польщі.

"Є згода на проєкт польсько-американських оборонних компаній, що інвестують у технології подвійного призначення", – повідомив Косіняк-Камиш, не уточнивши деталей.

Він у звʼязку з цим заявив, що Польща переходить на "вищий рівень відносин" зі США – "щоб не тільки закупівлі, а й спільне виробництво були синонімом нашої дружби".

"Реальні результати цього – велика економічна місія американських компаній, яка незабаром прибуде до Польщі. Ми приймемо їх і покажемо можливості для інвестицій", – сказав польський міністр.

США є для Польщі ключовим партнером у сфері оборони, і польська влада зазвичай орієнтується на Вашингтон у безпекових питаннях.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Варшава домовилась про низку закупівель оборонного обладнання у США та першою проголосила курс на 5% ВВП оборонних витрат.