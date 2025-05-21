Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

Конгрес США розглядає запит Польщі на придбання майже 800 ракет PAC-2 GEM-T, призначених для системи протиповітряної оборони Patriot, за майже 6 млрд доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Defence24.pl.

Згідно з текстом запиту про згоду на продаж систем озброєння, який надійшов до Сенату США 15 травня, Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для Patriot.

Вартість замовлення може становити максимум 5,8 млрд доларів, уточнює Defence24.pl.

Запит Польщі стосується закупівлі 2018 року у США засобів протиповітряної оборони, зокрема двох батарей системи MIM-104 Patriot за 4,75 млрд доларів. Тоді Варшава не придбала ракет PAC-2 GEM-T, радіус дії яких становить до 160 км.

Процедура продажу озброєння в межах програми Foreign Military Sales (FMS) у США вимагає згоди американського Конгресу, після чого запит надходить до Державного департаменту США, який через структуру Пентагону повідомляє про надання дозволу.

У лютому 2024 року Польща домовилась про створення інтегрованої системи управління протиповітряною і протиракетною обороною з урядом США вартістю 2,5 млрд доларів.

Крім того, у польському Редзіково офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.