Орбан лякає угорців українськими кіберзлочинцями, готує спецзаходи

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зростання кіберзлочинності нібито з українським корінням і обіцяє на найближчому засіданні посилити боротьбу з цим явищем.

Про це Орбан заявив у відео, опублікованому на його сторінці у Facebook у вівторок, передає "Європейська правда".

Останнім часом спостерігається помітне зростання банківського шахрайства та хакерських атак, включаючи кібершахрайство, яке базується в Україні, підкреслив він.

"Достатньо одного невдалого кліку, і сімейні заощадження злетять у повітря", – сказав прем'єр-міністр, пояснивши, що шахраї щороку завдають угорським сім'ям збитків на вісім мільярдів форинтів (майже 20 млн євро).

Прем'єр-міністр оголосив, що нещодавно було ліквідовано мережу з 19 осіб, пов'язаних з українською організованою злочинністю, і він вважає, що вжиті до цього часу заходи мають бути посилені.

"На засіданні уряду в середу буде прийнято рішення про нові інструменти боротьби з хакерськими атаками на банки, пов'язаними з українськими кримінальними колами", заявив Віктор Орбан.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що чекає "негайних пояснень від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, що представляє інтереси угорської громади Закарпаття".

Однак у Міністерстві закордонних справ України заперечили твердження про нібито заборону в Україні партії закарпатських угорців.

Детальніше про це читайте у статті Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття