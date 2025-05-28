Орбан пугает венгров украинскими киберпреступниками, готовит спецмероприятия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о росте киберпреступности якобы с украинскими корнями и обещает на ближайшем заседании усилить борьбу с этим явлением.

Об этом Орбан заявил в видео, опубликованном на его странице в Facebook во вторник, передает "Европейская правда".

В последнее время наблюдается заметный рост банковского мошенничества и хакерских атак, включая кибермошенничество, которое базируется в Украине, подчеркнул он.

"Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения взлетят на воздух", – сказал премьер-министр, пояснив, что мошенники ежегодно наносят венгерским семьям ущерб на восемь миллиардов форинтов (почти 20 млн евро).

Премьер-министр объявил, что недавно была ликвидирована сеть из 19 человек, связанных с украинской организованной преступностью, и он считает, что принятые к этому времени меры должны быть усилены.

"На заседании правительства в среду будет принято решение о новых инструментах борьбы с хакерскими атаками на банки, связанными с украинскими криминальными кругами", заявил Виктор Орбан.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ждет "немедленных объяснений от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей интересы венгерской общины Закарпатья".

Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли утверждение о якобы запрете в Украине партии закарпатских венгров.

Подробнее об этом читайте в статье Ложь для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" партии венгров Закарпатья