Орбан пугает венгров украинскими киберпреступниками, готовит спецмероприятия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о росте киберпреступности якобы с украинскими корнями и обещает на ближайшем заседании усилить борьбу с этим явлением.
Об этом Орбан заявил в видео, опубликованном на его странице в Facebook во вторник, передает "Европейская правда".
В последнее время наблюдается заметный рост банковского мошенничества и хакерских атак, включая кибермошенничество, которое базируется в Украине, подчеркнул он.
"Достаточно одного неудачного клика, и семейные сбережения взлетят на воздух", – сказал премьер-министр, пояснив, что мошенники ежегодно наносят венгерским семьям ущерб на восемь миллиардов форинтов (почти 20 млн евро).
Премьер-министр объявил, что недавно была ликвидирована сеть из 19 человек, связанных с украинской организованной преступностью, и он считает, что принятые к этому времени меры должны быть усилены.
"На заседании правительства в среду будет принято решение о новых инструментах борьбы с хакерскими атаками на банки, связанными с украинскими криминальными кругами", заявил Виктор Орбан.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ждет "немедленных объяснений от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей интересы венгерской общины Закарпатья".
Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли утверждение о якобы запрете в Украине партии закарпатских венгров.
Подробнее об этом читайте в статье Ложь для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" партии венгров Закарпатья