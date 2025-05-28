У Трампа відповіли на погрози Медведєва США третьою світовою війною

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог закликав Росію припинити вогонь після того, як заступник голови Ради Безпеки РФ Дмітрій Медведєв пригрозив США третьою світовою війною.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Заява Келлога з’явилася на тлі коментаря Медведєва щодо слів американського президента Дональда Трампа про те, що очільник Кремля Владімір Путін "грається з вогнем".

"Щодо слів Трампа про те, що Путін "грається з вогнем" і що з Росією трапляються "дуже погані речі". Я знаю тільки одну ДУЖЕ ПОГАНУ річ – Третю світову війну.

Сподіваюся, Трамп це розуміє!", – написав Медведєв у Х.

На це Келлог заявив, що розпалювання страхів щодо третьої світової війни – це "невдалий і безвідповідальний коментар Медведєва, який не личить світовій державі".

"Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та покласти край вбивствам. Ми чекаємо на отримання російського Меморандуму (умов угоди), який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь зараз", – заявив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року.

27 травня Келлог заявив, що США отримали від Києва перелік умов для завершення війни, проте ще не отримали від Москви.