У Трампа ответили на угрозы Медведева США третьей мировой войной

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог призвал Россию прекратить огонь после того, как заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил США третьей мировой войной.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Заявление Келлога появилось на фоне комментария Медведева о словах американского президента Дональда Трампа о том, что глава Кремля Владимир Путин "играет с огнем".

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "очень плохие вещи". Я знаю только одну ОЧЕНЬ ПЛОХУЮ вещь – Третью мировую войну.

Надеюсь, Трамп это понимает!", – написал Медведев в Х.

На это Келлог заявил, что разжигание страхов относительно третьей мировой войны – это "неудачный и безответственный комментарий Медведева, который не подобает мировому государству".

"Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ждем получения российского Меморандума (условий соглашения), который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь сейчас", – заявил спецпредставитель Трампа.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции, что стало первыми прямыми переговорами Киева и Москвы с 2022 года.

27 мая Келлог заявил, что США получили от Киева перечень условий для завершения войны, однако еще не получили от Москвы.