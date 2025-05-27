Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "грається з вогнем".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Американський президент розкритикував Путіна та заявив, що якби не він – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі".

"І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав Трамп.

Скриншот: Truth Social

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.