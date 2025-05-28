У Литві понад мільйон євро допомоги українським біженцям отримали громадяни РФ та Білорусі

Понад мільйон євро з коштів Європейського Союзу, призначених для підтримки українських біженців у Литві, було помилково розподілено громадянам інших країн, зокрема Росії та Білорусі.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Міністерство соціального захисту та праці Литви розпочало внутрішнє розслідування після того, як з’ясувалося, що допомогу, призначену українцям, отримали також громадяни 43 інших країн, зокрема Узбекистану, Казахстану та Таджикистану, які мали дозвіл на проживання в Литві.

Європейське агентство соціальних фондів (ESFA), яке адмініструвало проєкт, підтвердило, що його директорка Ліна Невінскене залишила посаду 13 травня. Виконувачкою обов’язків призначено Аудроне Алішаускене.

Водночас агентство наполягає, що згідно з правилами, чинними на той момент, підтримка могла законно надаватися іншим соціально вразливим групам, а не лише українцям.

У 2022–2023 роках ЄС виділив майже 17 млн євро на реалізацію проєкту "Підтримка біженців від війни з України". Допомога включала продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, юридичні послуги, курси литовської мови та субсидоване працевлаштування.

Однак Державна аудиторська служба виявила, що 813 отримувачів допомоги не були громадянами України і, отже, не мали права на підтримку з коштів ЄС. Серед них були також громадяни Росії та Білорусі – це викликало обурення в урядових колах Литви.

"Цього не мало статися. Ми проводимо внутрішній аудит, щоб з’ясувати, як це сталося", – заявила заступниця міністра соціального захисту та праці Ріта Ґрігалєнє.

Про результати аудиту минулого тижня було поінформовано комітет Сейму з питань аудиту. Офіс Генерального аудитора вимагає повернення неправомірно витрачених коштів.

ESFA не погоджується з даними Державної аудиторської служби та стверджує, що підтримку помилково отримали лише 484 особи.

Агентство аргументує, що правила дозволяли участь у певних заходах – як-от мовні курси чи субсидоване працевлаштування – будь-яким соціально вразливим особам, незалежно від громадянства, якщо вони мали законне право на проживання в Литві.

Попри це, литовське міністерство підтвердило, що виконавець проєкту – Служба зайнятості Литви – буде зобов’язаний повернути кошти у визначений термін.

Нещодавно стало відомо, що з 1 травня українські воєнні біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права на безкоштовний проїзд в громадському транспорті міста.

Тим часом румунський уряд продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу людям вразливих категорій, які виїхали із зони збройного конфлікту в Україні.

Також ЗМІ писали, що Брюссель зважує можливі наступні кроки щодо правової бази захисту українців, які тікають від війни, і очікується, що пропозиція буде подана у червні.