Зеленський впевнений, що США більше дратує Путін, ніж він

Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Владімір Путін викликає більше роздратування адміністрації США, ніж він.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

На запитання хто викликає більше роздратування в Білого дому: він чи Путін, Зеленський відповів, що очільник Кремля.

"Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди", – сказав Зеленський.

На його думку, якою б не була публічна риторика США – "вони реально розчаровані".

"Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім", – зазначив глава держави.

Також на думку президента, в партнерстві може бути дуже некомфортно, але при цьому можна залишатися партнерами.

"Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі – ви реально знаходитеся наодинці", – додав Зеленський.

Звернемо увагу, що впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.

А 27 травня Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "грається з вогнем", на що у РФ пригрозили США третьою світовою війною.