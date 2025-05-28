Зеленский уверен, что США больше раздражает Путин, чем он
Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин вызывает большее раздражение администрации США, чем он.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".
На вопрос, кто вызывает больше раздражения у Белого дома: он или Путин, Зеленский ответил, что глава Кремля.
"Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживы. И я думаю, что для умных людей вызывают больше беспокойства именно те, другие люди", – сказал Зеленский.
По его мнению, какой бы ни была публичная риторика США – "они реально разочарованы".
"Но я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом", – отметил глава государства.
Также, по мнению президента, в партнерстве может быть очень некомфортно, но при этом можно оставаться партнерами.
"Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге – вы реально находитесь наедине", – добавил Зеленский.
Обратим внимание, что в течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.
Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, введенных во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.
А 27 мая Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "играет с огнем", на что в РФ пригрозили США третьей мировой войной.