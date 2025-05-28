Зеленський поділився деталями розмови із Трампом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський та його американський візаві Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані обговорювали аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем Росії.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами 27 травня, пише Інтерфакс-Україна, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час зустрічі із Трампом у Ватикані одним із питань, які обговорили лідери України та США була санкційна політика.

"Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів", – зазначив український лідер.

Зеленський позитивно оцінив розмову з американським лідером та зазначив, що вона – "підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню".

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський і Трамп провели коротку зустріч у Ватикані, куди десятки світових лідерів з’їхалися віддати останню шану Папі Римському Франциску.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

Того ж дня Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.