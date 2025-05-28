Зеленский поделился подробностями разговора с Трампом в Ватикане

Президент Владимир Зеленский и его американский визави Дональд Трамп во время встречи в Ватикане обсуждали аспекты санкций против энергетической и банковской систем России.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами 27 мая, пишет "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что во время встречи с Трампом в Ватикане одним из вопросов, которые обсудили лидеры Украины и США, была санкционная политика.

"Президент Трамп поддержал, что если Россия не остановится, будут санкционные шаги. Мы с ним проговорили два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции в два сектора? Я бы очень хотел", – отметил украинский лидер.

Зеленский положительно оценил разговор с американским лидером и отметил, что он – "подтверждение политики США по введению сильных санкций против России, если Путин не пойдет на прекращение огня".

Напомним, 26 апреля Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане, куда десятки мировых лидеров съехались отдать последний долг Папе Римскому Франциску.

Зеленский заявил, что его встреча с Трампом имеет потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.

В тот же день Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.