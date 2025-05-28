МЗС Чехії викликало посла Китаю на тлі кібератаки на відомство
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав посла Китаю на тлі інформації про кібератаку країни на МЗС.
Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".
Ліпавський заявив, що Китай втручається в суспільство, зокрема, через маніпуляції, пропаганду, кібератаки.
Він заявив, що МЗС Чехії виявило зловмисників прямо під час кібератаки. Після цього він викликав посла Китаю, щоб "чітко дати зрозуміти китайській стороні: така діяльність матиме серйозні наслідки для наших взаємин".
"Наші ключові безпекові інституції вжили заходів, усе розслідували – і тепер ми оприлюднюємо правду. Я запровадив у міністерстві нову систему комунікації, яка виводить безпеку на новий рівень", – додав топдипломат Чехії.
Як відомо, 28 травня уряд Чехії заявив, що за кібератакою на МЗС країни, яка тривала з 2022 року, стоїть Китай.
Європейський Союз висловив солідарність з Чехією та підтвердив свою тверду відданість запобіганню, стримуванню та реагуванню на зловмисну поведінку в кіберпросторі. У ЄС наголосили на готовності у разі потреби вжити подальших заходів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також засудив китайську кібератаку проти МЗС Чехії та наголосив, що кібератака проти Чехії ще раз підтверджує, що кіберпростір перебуває в "постійному стані конфлікту".