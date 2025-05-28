МИД Чехии вызвал посла Китая на фоне кибератаки на ведомство

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла Китая на фоне информации о кибератаке страны на МИД.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Липавский заявил, что Китай вмешивается в общество, в частности, через манипуляции, пропаганду, кибератаки.

Он заявил, что МИД Чехии выявил злоумышленников прямо во время кибератаки. После этого он вызвал посла Китая, чтобы "четко дать понять китайской стороне: такая деятельность будет иметь серьезные последствия для наших отношений".

"Наши ключевые институты безопасности приняли меры, все расследовали – и теперь мы обнародуем правду. Я ввел в министерстве новую систему коммуникации, которая выводит безопасность на новый уровень", – добавил топ-дипломат Чехии.

Как известно, 28 мая правительство Чехии заявило, что за кибератакой на МИД страны, которая длилась с 2022 года, стоит Китай.

Европейский Союз выразил солидарность с Чехией и подтвердил свою твердую приверженность предотвращению, сдерживанию и реагированию на злонамеренное поведение в киберпространстве. В ЕС отметили готовность в случае необходимости принять дальнейшие меры.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также осудил китайскую кибератаку против МИД Чехии и подчеркнул, что кибератака против Чехии еще раз подтверждает, что киберпространство находится в "постоянном состоянии конфликта".