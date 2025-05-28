Білорусь у відповідь на нові мита ЄС зняла обмеження на ввіз продуктів "від недругів"

Білорусь зняла заборону на ввезення та реалізацію в країні картоплі, цибулі, капусти, яблук з "недружніх країн" Євросоюзу – в білоруському уряді це назвали "відповіддю на чергові санкції ЄС".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві уряду Білорусі.

Європейський парламент 22 травня 2025 року схвалив проєкт рішення про введення підвищених митних зборів на ввезення до ЄС сільськогосподарської продукції з Білорусі.

У відповідь уряд країн зняв заборону на ввезення та реалізацію на території Республіки Білорусь картоплі, цибулі ріпчастої, капусти свіжої білокачанної, яблук, що "походять з недружніх країн, включаючи всі держави-члени ЄС".

"Білорусь в черговий раз демонструє відкритість, миролюбство, принцип добросусідства і, за аналогією з рішенням про безвізовий в'їзд до нашої країни громадян ряду держав, у тому числі країн ЄС, послаблює обмеження, введені щодо сільськогосподарської продукції з недружніх країн", – заявили в білоруському уряді.

Як повідомлялося, тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.

Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.

