Беларусь в ответ на новые пошлины ЕС сняла ограничения на ввоз продуктов "от недругов"

Беларусь сняла запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука, капусты, яблок из "недружественных стран" Евросоюза – в белорусском правительстве это назвали "ответом на очередные санкции ЕС".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении правительства Беларуси.

Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из Беларуси.

В ответ правительство стран сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, "происходящих из недружественных стран, включая все государства-члены ЕС".

"Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и, по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", – заявили в белорусском правительстве.

Как сообщалось, тарифы на подавляющее большинство аграрной продукции из России и Беларуси, прежде всего зерно, действуют на территории Евросоюза с июля 2024 года.

Украина, а также Польша и страны Балтии длительное время призывали к полному запрету импорта этих товаров.