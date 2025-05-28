Ультраправий Менцен не підтримав кандидата в президенти Польщі, який пішов на його вимоги
Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен, який у першому турі виборів президента посів третє місце, очікувано відмовився підтримувати будь-кого з кандидатів, які вийшли у другий тур.
Про це він сказав в опублікованому в середу ролику на своєму YouTube, повідомляє "Європейська правда".
У відео Менцен підсумував свої розмови з кандидатами, які вийшли у другий тур – мером Варшави Рафалом Тшасковським від "Громадянської платформи" та директором Інституту національної памʼяті Каролем Навроцьким, якого підтримує права опозиційна партія "Право і справедливість".
За словами лідера "Конфедерації", він розчарований Тшасковським, оскільки той не підписав жодного пункту його декларації з 10 пунктів (де зокрема йшлось про виключення членства України в НАТО), тож він не бачить "абсолютно жодної причини голосувати" за нього.
Водночас Менцен подякував Навроцькому за підтримку декларації, але відзначив, що він "має проблеми з надійністю", натякаючи на неоднозначні епізоди його біографії.
"Конфедерація" ніколи не може стати придатком "ПіС" чи "Платформи". Я не можу бути залежним від "ПіС" чи "Платформи". Я не можу піддаватися шантажу", – додав він.
Натомість лідер польських ультраправих закликав своїх прихильників голосувати "так, як підказує вам совість".
Таким чином, на рішення Менцена не вплинула підтримка Каролем Навроцьким його вимог, серед яких – обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на які він мав би отримати підтримку у другому турі.
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