Ультраправий Менцен не підтримав кандидата в президенти Польщі, який пішов на його вимоги

Лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" Славомір Менцен, який у першому турі виборів президента посів третє місце, очікувано відмовився підтримувати будь-кого з кандидатів, які вийшли у другий тур.

Про це він сказав в опублікованому в середу ролику на своєму YouTube, повідомляє "Європейська правда".

У відео Менцен підсумував свої розмови з кандидатами, які вийшли у другий тур – мером Варшави Рафалом Тшасковським від "Громадянської платформи" та директором Інституту національної памʼяті Каролем Навроцьким, якого підтримує права опозиційна партія "Право і справедливість".

За словами лідера "Конфедерації", він розчарований Тшасковським, оскільки той не підписав жодного пункту його декларації з 10 пунктів (де зокрема йшлось про виключення членства України в НАТО), тож він не бачить "абсолютно жодної причини голосувати" за нього.

Водночас Менцен подякував Навроцькому за підтримку декларації, але відзначив, що він "має проблеми з надійністю", натякаючи на неоднозначні епізоди його біографії.

"Конфедерація" ніколи не може стати придатком "ПіС" чи "Платформи". Я не можу бути залежним від "ПіС" чи "Платформи". Я не можу піддаватися шантажу", – додав він.

Натомість лідер польських ультраправих закликав своїх прихильників голосувати "так, як підказує вам совість".

Таким чином, на рішення Менцена не вплинула підтримка Каролем Навроцьким його вимог, серед яких – обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на які він мав би отримати підтримку у другому турі.

Читайте також: Більше не адвокат України: як президентська кампанія вплине на політику Польщі.