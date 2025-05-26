Дуда заступився за кандидата в президенти Польщі, який втрапив у скандал із сутенерством

Польський президент Анджей Дуда підтримав кандидата на свою посаду від правої опозиції Кароля Навроцького, який, за даними ЗМІ, був причетний до замовлення секс-працівниць клієнтам готелю, де раніше працював.

Коментар Дуди поширила пресслужба канцелярії президента Польщі, пише "Європейська правда".

Раніше в понеділок польський портал Onet заявив, що отримав підтвердження, нібито у часи роботи охоронцем елітного готелю в місті Сопот Навроцький був залучений до запрошення секс-працівниць для гостей закладу.

Дуда порівняв ці повідомлення з "огидними практиками", мішенню яких був він сам під час попередньої президентської кампанії.

"У попередній президентській кампанії були ЗМІ, які мали нахабство натякати, що я був пов'язаний з якимись педофільськими практиками, що було очевидною образою і чимось абсолютно огидним", – сказав президент Польщі.

Він побажав Каролю Навроцькому – якого відкрито підтримав у другому турі президентських виборів – успіхів із позовом проти Onet.

"Сьогодні ми живемо в Польщі в дуже важкі часи, на жаль, і я скажу так, сподіваюся, що переможе чесність, а не цинізм і підлість", – підсумував Дуда.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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