Ультраправый Менцен не поддержал кандидата в президенты Польши, который пошел на его требования

Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен, который в первом туре президентских выборов занял третье место, ожидаемо отказался поддерживать кого-либо из кандидатов, вышедших во второй тур.

Об этом он сказал в опубликованном в среду ролике на своем YouTube, сообщает "Европейская правда".

В видео Менцен подытожил свои беседы с кандидатами, вышедшими во второй тур – мэром Варшавы Рафалом Тшасковским от "Гражданской платформы" и директором Института национальной памяти Каролем Навроцким, которого поддерживает правая оппозиционная партия "Право и справедливость".

По словам лидера "Конфедерации", он разочарован Тшасковским, поскольку тот не подписал ни одного пункта его декларации из 10 пунктов (где, в частности, речь шла об исключении членства Украины в НАТО), поэтому он не видит "абсолютно никаких причин голосовать" за него.

В то же время Менцен поблагодарил Навроцкого за поддержку декларации, но отметил, что у него "есть проблемы с надежностью", намекая на неоднозначные эпизоды его биографии.

"Конфедерация" никогда не может стать придатком "ПиС" или "Платформы". Я не могу быть зависимым от "ПиС" или „Платформы". Я не могу поддаваться шантажу", – добавил он.

Вместо этого лидер польских ультраправых призвал своих сторонников голосовать "так, как подсказывает вам совесть".

Таким образом, на решение Менцена не повлияла поддержка Каролем Навроцким его требований, среди которых – обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на которые он должен был получить поддержку во втором туре.

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