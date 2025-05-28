ЗМІ: усі співробітники "Голосу Америки" будуть звільнені цього тижня

Цього тижня всі 800 штатних співробітників новинної мережі Voice of America (VOA) очікують отримати повідомлення про звільнення.

Про це виданню Politico стало відомо від чотирьох співробітників VOA, обізнаних із ситуацією, пише "Європейська правда".

Це може стати завершенням 80-річної історії мовника, створеного для боротьби з нацистською пропагандою під час Другої світової війни.

Раніше цього місяця адміністрація Дональда Трампа вже звільнила майже 600 підрядників. За словами працівників, скорочення фактично зупинить діяльність міжнародної служби.

VOA перебуває під юрисдикцією Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Профспілки попереджають, що звільнення без перемовин порушує колективний договір, але USAGM не відповідає на запити.

За словами співробітника VOA, відділ кадрів USAGM повідомив, що повідомлення про звільнення, ймовірно, будуть розіслані вже в середу.

Мережа майже не працює з 15 березня – після підписання Трампом указу про її максимальну ліквідацію. Працівники подали позов, але суд відмовився втручатися.

Трамп заявив, що мережа є "антитрампівською" і назвав її "Голосом радикальної Америки". Її співробітники заявляють, що вони дотримуються свого зобов'язання повідомляти про новини без упередження.