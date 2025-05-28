СМИ: все сотрудники "Голоса Америки" будут уволены на этой неделе

На этой неделе все 800 штатных сотрудников новостной сети Voice of America (VOA) ожидают получить уведомления об увольнении.

Об этом изданию Politico стало известно от четырех сотрудников VOA, знакомых с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Это может стать завершением 80-летней истории вещателя, созданного для борьбы с нацистской пропагандой во время Второй мировой войны.

Ранее в этом месяце администрация Дональда Трампа уже уволила почти 600 подрядчиков. По словам работников, сокращение фактически остановит деятельность международной службы.

VOA находится под юрисдикцией Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Профсоюзы предупреждают, что увольнение без переговоров нарушает коллективный договор, но USAGM не отвечает на запросы.

По словам сотрудника VOA, отдел кадров USAGM сообщил, что уведомления об увольнении, вероятно, будут разосланы уже в среду.

Сеть практически не работает с 15 марта – после подписания Трампом указа о ее максимальной ликвидации. Работники подали иск, но суд отказался вмешиваться.

Трамп заявил, что сеть является "антитрамповской" и назвал ее "Голосом радикальной Америки". Ее сотрудники заявляют, что они соблюдают свое обязательство сообщать о новостях без предвзятости.