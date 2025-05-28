Україна та Фінляндія започаткували міжнародну "коаліцію укриттів" 

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив про започаткування міжнародної коаліції укриттів цивільного захисту разом із Фінляндією.

Про це він заявив після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петтері Орпо, яка відбулася 28 травня в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Разом з Фінляндією започатковуємо міжнародну коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави", – написав він у соцмережі Х.

Метою ініціативи є зміцнення захисту цивільного населення України в умовах триваючої російської агресії. Згідно з планом, до 2027 року в Україні мають збудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030-го – ще 3000.

Україна закликає міжнародну спільноту долучитися до новоствореної коаліції та зробити внесок у розбудову укриттів.

Під час перемовин сторони також підписали документи про розширення співпраці у сферах безпеки, енергетики, освіти та інших важливих галузях.

Шмигаль подякував уряду Фінляндії за підтримку, наголосивши на важливості міжнародної солідарності з українським народом у часи війни.

Про те, що Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні, стало відомо 19 березня.

Нагадаємо, Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільного захисту у себе.