Швеція витратить $10 млн на модернізацію укриттів

Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Загалом у Швеції налічується 64 тисячі укриттів – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. У них можуть розміститися близько семи мільйонів осіб.

Відтоді як Швеція вступила до НАТО в березні 2024 року, її Агентство з надзвичайних ситуацій (MSB) активізувало перевірки укриттів.

За даними MSB, укриття забезпечують захист від ударної хвилі та уламків бомб, вибуху і теплових хвиль від ядерної зброї, радіоактивних опадів, газу від хімічної зброї та біологічної зброї.

Шведський уряд також виділить кошти на покращення спроможності екстрених служб діяти під час конфліктів, посилення кібербезпеки та поповнення запасів медикаментів.

У понеділок MSB повідомило, що розпочало масштабний проєкт з модернізації ядерних укриттів, який, як очікується, займе "два-три роки".

Наразі роботи розпочалися на 25 з 80 особливо великих укриттів.

У 2025 році MSB планує замінити фільтри, які допомагають захистити людей в укриттях від хімічної та радіологічної зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що 19 березня започаткувала роботу коаліція цивільного захисту, яку очолить Фінляндія, для будівництва укриттів в Україні.

А у Латвії погодились виділити 22 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку на облаштування укриттів у країні.