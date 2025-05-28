Украина и Финляндия создали международную "коалицию убежищ"

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил о создании международной коалиции убежищ гражданской защиты вместе с Финляндией.

Об этом он заявил после встречи с главой правительства Финляндии Петтери Орпо, которая состоялась 28 мая в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Вместе с Финляндией создаем международную коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства", – написал он в соцсети Х.

Целью инициативы является укрепление защиты гражданского населения Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. Согласно плану, до 2027 года в Украине должны построить 2300 сооружений гражданской защиты, а до 2030-го – еще 3000.

Украина призывает международное сообщество присоединиться к новосозданной коалиции и внести свой вклад в развитие укрытий.

В ходе переговоров стороны также подписали документы о расширении сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, образования и других важных отраслях.

Шмыгаль поблагодарил правительство Финляндии за поддержку, отметив важность международной солидарности с украинским народом во время войны.

О том, что Финляндия возглавит коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине, стало известно 19 марта.

Напомним, Швеция объявила о выделении 100 млн крон (10 млн долларов) на проверку и реконструкцию укрытий гражданской защиты у себя.