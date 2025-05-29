У Португалії ультраправі вперше в історії отримали друге місце на виборах

Після остаточного підрахунку бюлетенів з-за кордону на дострокових парламентських виборах у Португалії 18 травня ультраправа партія Chega випередила соціалістів і вперше стала головною опозиційною партією в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Правоцентристський Демократичний альянс прем'єр-міністра Луїша Монтенегру отримав 91 місце у 230-місцевому однопалатному парламенті, в тому числі два місця за результатами голосування за кордоном. Хоча він отримав більше місць, ніж у 2024 році, йому знову не вистачило більшості, необхідної для завершення тривалого періоду нестабільності.

У ніч виборів Соціалістична партія (PS) трохи випередила Chega за кількістю голосів, але отримала ті ж 58 місць. За остаточними даними, опублікованими Міністерством внутрішніх справ у середу, парламентське представництво Chega зросло до 60, тоді як у PS залишилося 58.

Заснована лише шість років тому, Chega, таким чином, поклала край п'ятдесятирічному домінуванню двох основних партій Португалії після падіння фашистської диктатури в 1974 році, що перегукується з аналогічними успіхами ультраправих по всій Європі.

Chega об'єдналася з антиімміграційними партіями, такими як "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у Франції та "АдН" у Німеччині.

Вона вже давно проводить кампанію, звинувачуючи політичний істеблішмент країни в увічненні корупції, а також закликаючи до припинення імміграції за принципом "відкритих дверей" і посилення покарань для злочинців, включаючи хімічну кастрацію для рецидивістів-ґвалтівників.

Монтенегру відмовилася укладати угоди з Chega і заявив, що сформує новий уряд меншості.

Президент Марсело Ребелу де Соуза зустрінеться з лідерами трьох основних партій у четвер, після чого, як очікується, призначить Монтенегру прем'єр-міністром.

Читайте детальніше тут: Уряд меншості або союз з ультраправими: яку сенсацію принесли вибори у Португалії.