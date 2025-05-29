В Португалии ультраправые впервые в истории получили второе место на выборах

После окончательного подсчета бюллетеней из-за рубежа на досрочных парламентских выборах в Португалии 18 мая ультраправая партия Chega опередила социалистов и впервые стала главной оппозиционной партией в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правоцентристский Демократический альянс премьер-министра Луиша Монтенегру получил 91 место в 230-местном однопалатном парламенте, в том числе два места по результатам голосования за рубежом. Хотя он получил больше мест, чем в 2024 году, ему снова не хватило большинства, необходимого для завершения длительного периода нестабильности.

В ночь выборов Социалистическая партия (PS) немного опередила Chega по количеству голосов, но получила те же 58 мест. По окончательным данным, опубликованным Министерством внутренних дел в среду, парламентское представительство Chega выросло до 60, тогда как у PS осталось 58.

Основанная всего шесть лет назад, Chega, таким образом, положила конец пятидесятилетнему доминированию двух основных партий Португалии после падения фашистской диктатуры в 1974 году, что перекликается с аналогичными успехами ультраправых по всей Европе.

Chega объединилась с антииммиграционными партиями, такими как "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции и "АдГ" в Германии.

Она уже давно проводит кампанию, обвиняя политический истеблишмент страны в увековечивании коррупции, а также призывая к прекращению иммиграции по принципу "открытых дверей" и ужесточению наказаний для преступников, включая химическую кастрацию для рецидивистов-насильников.

Монтенегру отказалась заключать соглашения с Chega и заявил, что сформирует новое правительство меньшинства.

Президент Марсело Ребелу де Соуза встретится с лидерами трех основных партий в четверг, после чего, как ожидается, назначит Монтенегру премьер-министром.

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