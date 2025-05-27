У Португалії почали рахувати закордонні голоси, які визначать срібного призера виборів

У Португалії у вівторок почали підрахунок голосів, які віддали на парламентських виборах за кордоном – вони мають остаточно визначити, чи змогли ультраправі вперше в історії країни посісти друге місце.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

За даними Національної виборчої комісії Португалії, у Лісабон надійшли понад 296 тисяч голосів португальців, які проживають за кордоном. Підрахунок голосів, надісланих поштою, розпочався о 9:00 за місцевим часом.

За підрахунок відповідають 1050 працівників, рівно розподілених між 150 місцями для голосування.

Підрахунок має завершитись у середу. Його результати визначать долю чотирьох місць, закріплених у парламенті Португалії за заморськими територіями.

Після підрахунку остаточні результати мають бути опубліковані в офіційному виданні Португалії Diário da República в п'ятницю або суботу.

Ці голоси вирішать, чи посяде друге місце на цих виборах Соціалістична партія або чи Chega. Для ультраправих це може стати першим таким значним результатом у сучасній історії Португалії, де соціалісти й правоцентристи почергово контролювали уряд.

Як відомо, на парламентських виборах у Португалії 18 травня перемогу здобула правоцентристська коаліція "Демократичний альянс" на чолі з Луїшем Монтенегру, отримавши 89 мандатів.

Їх, однак, недостатньо для формування більшості, тож правоцентристи повинні домовлятись про створення уряду меншості, інакше на Португалію чекають нові дострокові вибори.

Читайте детальніше тут: Уряд меншості або союз з ультраправими: яку сенсацію принесли вибори у Португалії.